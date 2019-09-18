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Espreso.tvСпортЛига чемпионов: "Брюгге" и "Галатасарай" сильнейшего не определили

Лига чемпионов: "Брюгге" и "Галатасарай" сильнейшего не определили


фото: Galatasaray.com
В первом туре группового раунда Лиги чемпионов "Брюгге" и "Галатасарай" сыграли вничью

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Лига чемпионов

Групповой раунд, 1-й тур

Группа A

"Брюгге" (Бельгия) - "Галатасарай" (Турция) 0: 0

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