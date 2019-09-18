Лига чемпионов: "Брюгге" и "Галатасарай" сильнейшего не определили
18 сентября, 2019, 21:56
В первом туре группового раунда Лиги чемпионов "Брюгге" и "Галатасарай" сыграли вничью
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Лига чемпионов
Групповой раунд, 1-й тур
Группа A
"Брюгге" (Бельгия) - "Галатасарай" (Турция) 0: 0
- Напомним, в стартовом матче группового раунда Лиги чемпионов "Зальцбург" разгромил на своем поле "Генк" со счетом 6: 2.
- 8 сентября стартовый матч Лиги чемпионов сыграет "Шахтер" , который будет принимать в Харькове английский "Манчестер Сити". Матч начнется в 22:00.
- Накануне матча главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола пошутил, что в связи с постоянными визитами в Украину уже купил здесь квартиру .
- В центральном матче среды в Париже встретятся ПСЖ и мадридский "Реал" .
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