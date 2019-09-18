Количество женщин в Вооруженных силах с 2008 года увеличилось в 15 раз

18 сентября, 2019, 15:03

В украинской армии за последние 10 лет количество женщин увеличилось до более 27 тысяч

Об этом свидетельствуют данные Главного управления персонала генштаба ВСУ.

Отмечается, что в настоящее время в армии 27 074 женщин-военнослужащих, из них 949 - старшие офицеры. Для сравнения, в прошлом году в армии проходили службу 24897 женщин, в 2017-м - более 23 тыс., а в 2008 году их было всего 1800.

Статус участника боевых действий за участие в АТО/ООС предоставлен 9916 женщинам, 166 военнослужащих в период с 2014 года отмечены государственными наградами Украины.

Вместе с тем в генштабе подчеркивают, что пока для женщин остается запрет комплектования должностей офицерского состава, связанных с использованием взрывчатых веществ, водолазными работами. Закрыты также все должности на подводных лодках и надводных кораблях, в управлениях бригад надводных кораблей (кроме специальностей морально-психологического и медицинского обеспечения), должности противопожарной охраны, работа на которых связана с непосредственным тушением пожаров, а также логистического обеспечения, работа на которых связана с ядовитыми веществами. Не открыты должности для женщин и в воинских частях специального назначения.