Главой полиции в Запорожской области стал Лушпиенко
18 сентября, 2019, 16:02
Глава Национальной полиции Сергей Князев представил нового начальника полиции в Запорожской области Николая Лушпиенко
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