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Espreso.tvОбществоГлавой полиции в Запорожской области стал Лушпиенко

Главой полиции в Запорожской области стал Лушпиенко

Глава Национальной полиции Сергей Князев представил нового начальника полиции в Запорожской области Николая Лушпиенко

Об этом сообщает пресс служба Нацполиции в Facebook.

Ранее Лушпиенко возглавлял полицию в Сумской области.

Князев отметил, что новый руководитель организовал работу сумской милиции "на надлежащем уровне".

 

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