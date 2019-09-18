Футболисты "Динамо" обсудили неудачи команды в новом сезоне
Об этом сообщает официальный сайт киевского клуба.
Накануне 1-го тура группового раунда Лиги Европы, где "Динамо" сыграет против шведского "Мальме", состоялась предматчевая пресс-конференция. Капитан киевлян Сергей Сидорчук рассказал, что футболисты совместно переосмыслили собственные результаты в чемпионате Украины и готовы достойно представить Украину в Лиге Европы.
"Мы собрались после последних неудачных игр, на шестом этаже базы, поговорили между собой. Поговорили достаточно плодотворно. Высказались, как в мужском коллективе, услышали то, что хотели услышать. Хочется забыть то, что было в чемпионате, и сейчас впереди у нас старт в другом турнире", - сказал капитан киевского клуба.
19 сентября киевское "Динамо" сыграет первый матч в новом сезоне группового раунда Лиги Европы против шведского "Мальме". Начало в 19:55.
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