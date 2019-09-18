Футболисты "Динамо" обсудили неудачи команды в новом сезоне

18 сентября, 2019, 19:58

На предматчевой прессконференции, посвященной матчу с "Мальме" в Лиге Европы, капитан "Динамо" Сергей Сидорчук рассказал, что команда переосмыслила неудачные результаты в чемпионате Украины

Об этом сообщает официальный сайт киевского клуба.

Накануне 1-го тура группового раунда Лиги Европы, где "Динамо" сыграет против шведского "Мальме", состоялась предматчевая пресс-конференция. Капитан киевлян Сергей Сидорчук рассказал, что футболисты совместно переосмыслили собственные результаты в чемпионате Украины и готовы достойно представить Украину в Лиге Европы.

"Мы собрались после последних неудачных игр, на шестом этаже базы, поговорили между собой. Поговорили достаточно плодотворно. Высказались, как в мужском коллективе, услышали то, что хотели услышать. Хочется забыть то, что было в чемпионате, и сейчас впереди у нас старт в другом турнире", - сказал капитан киевского клуба.

19 сентября киевское "Динамо" сыграет первый матч в новом сезоне группового раунда Лиги Европы против шведского "Мальме". Начало в 19:55.