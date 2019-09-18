Дубинский хочет возглавить ВСК по вопросам деятельности НБУ за последние 5 лет

18 сентября, 2019, 22:15

Александр Дубинский предлагает создать комиссию и назначить себя ее главой.

Об этом информирует НВ.Бизнес.

Регламентный комитет поддержал проект постановления о создании временной следственной комиссии по вопросам расследования деятельности руководства НБУ и Фонда гарантирования вкладов физических лиц в 2014-2019 годах.

Инициатором проектf постановления является нардеп от "Слуги народа", заместитель председателя парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Александр Дубинский. Согласно ему, в ВСК предлагается включить нардепов от "Слуги народа" Анну Скороход, Александра Горобца, Олега Дунда, Александра Куницкого, Николая Глушко, Игоря Фриса, Александра Корниенко, депутатов от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Сергея Левочкина и Вадима Рабиновича, Константина Бондарева из фракции "Батькивщина", Тараса Батенко из группы "За майбутне" и внефракционного депутата Антона Яценко.

Если постановление проголосуют, оно будет расследовать деятельность НБУ в последние годы, которые привели к "искусственному банкротству банков, нанесению вреда вкладчикам и кредиторам; присвоению бюджетных средств через механизмы махинаций; значительную девальвацию национальной валюты".

Комиссия также предложит перечень лиц, которых можно привлечь к ответственности на основе расследования.