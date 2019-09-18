Депутаты отменили лицензии для операторов телекоммуникаций

18 сентября, 2019, 12:59

Верховная Рада Украины поддержала в целом законопроект об исключении из перечня видов хозяйственной деятельности, подлежащих лицензированию деятельности в сфере телекоммуникаций

За документ проголосовали 349 депутатов, передает Еспресо.TV

Закопроект №1050 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно сокращения перечня видов хозяйственной деятельности, подлежащих лицензированию" предусматривает устранение законодательной колизиюи норм закона о лицензировании и закона о телекоммуникациях.

А именно - исключить из перечня видов хозяйственной деятельности, подлежащих лицензированию, деятельность в сфере телекоммуникаций. Документом предусматривается заменить лицензирование видов деятельности в сфере телекоммуникаций на предоставление сообщения субъектами хозяйствования.

В пояснительной записке указано, что закон будет способствовать уменьшению административного давления на субъекты хозяйствования и упрощение условий открытия и ведения бизнеса в сфере телекоммуникаций.