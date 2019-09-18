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Espreso.tvОбществоДень на Донбассе: россияне совершили четыре обстрела

День на Донбассе: россияне совершили четыре обстрела

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 2 обстрела позиций Объединенных сил. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 2 обстрела.

 

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