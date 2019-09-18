Дело "Роттердам+": Высший антикоррупционный суд арестовал одного из подозреваемых
Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
18 сентября 2019 г. Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда Украины поддержала позицию прокуроров САП и постановила решение о предоставлении разрешения на задержание с целью повода для рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей заместителя начальника управления энергорынка НКРЭКП Владимира Бутовского.
Таким образом, Апелляционная палата ВАСУ отменила решение следственной судьи Соломенского районного суда города Киева, которой было отказано в удовлетворении ходатайства НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры о заочном аресте служащего НКРЭКП.
Владимир Бутовский подозревается в злоупотреблениях при применении так называемой формулы "Роттердам+", убытки от которой достигают более 18 млрд 868 млн гривень.
Его действия квалифицированы по ч.2 ст.364 УК Украины.
Читайте также
-
16 сентября, 2019 Максим Скубенко: Мы ловим политиков на лжи и заставляем говорить правду
-
14 сентября, 2019 Что такое формула Штайнмайера и чем она грозит Украине
-
13 сентября, 2019 Виталий Портников: "единство" ради грабежа
-
13 сентября, 2019 7 книг, которые заинтересуют на Форуме издателей-2019
-
Читайте также
-
14 сентября, 2019 Что такое формула Штайнмайера и чем она грозит Украине
-
13 сентября, 2019 Виталий Портников: "единство" ради грабежа
-
13 сентября, 2019 7 книг, которые заинтересуют на Форуме издателей-2019