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Espreso.tvОбществоДело "Роттердам+": Высший антикоррупционный суд арестовал одного из подозреваемых

Дело "Роттердам+": Высший антикоррупционный суд арестовал одного из подозреваемых


фото: sud.ua
Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда заочно арестовала одного из подозреваемых по так называемому делу "Роттердам+" Владимира Бутковского

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

18 сентября 2019 г. Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда Украины поддержала позицию прокуроров САП и постановила решение о предоставлении разрешения на задержание с целью повода для рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей заместителя начальника управления энергорынка НКРЭКП Владимира Бутовского.

Таким образом, Апелляционная палата ВАСУ отменила решение следственной судьи Соломенского районного суда города Киева, которой было отказано в удовлетворении ходатайства НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры о заочном аресте служащего НКРЭКП.

Владимир Бутовский подозревается в злоупотреблениях при применении так называемой формулы "Роттердам+", убытки от которой достигают более 18 млрд 868 млн гривень.

Его действия квалифицированы по ч.2 ст.364 УК Украины.

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