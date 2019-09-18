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Espreso.tvОбществоЧетверг в Украине еще побудет с дождями и грозными тучами, - синоптик

Четверг в Украине еще побудет с дождями и грозными тучами, - синоптик

В четверг, 19 сентября, в Украине ветер постепенно будет ослабевать, ожидается хоть и порывистый, но без штормовых значений

Об этом сообщила синоптик Espreso.TV Наталья Диденко.

Четверг в Украине еще побудет с дождями и грозными красивыми облаками.

Температура воздуха 19-го сентября повысится на пару градусов, в четверг в течение дня в пределах Украины + 13 + 18 градусов, на юге + 14 + 20 градусов.

19 сентября дожди будут выпадать в Украине периодически, почти повсеместно, кроме южной части. На высокогорье Карпат возможен мокрый снег.

В Киеве 19-го сентября ожидается местами дождь, северо-западный ветер с порывами, но слабее, чем в среду с температурой воздуха около 14 градусов, а при прояснениях и до 15 градусов.

В период 20-22 сентября возможны заморозки.

Синоптик предупредила, что в конце этой недели и в начале следующей  украинцев ждет потепление.

 

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