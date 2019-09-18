Без Хмельницкого: городу Переяслав вернули историческое название

18 сентября, 2019, 15:45

Городу в Киевской области Переяславу-Хмельницкому вернули историческое название

Об этом сообщила пресс-секретар главы Рады Дмитрия Разумкова Ольга Туний в Facebook.

"Сегодня на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства депутаты единогласно поддержали решение о переименовании Переяслава-Хмельницкого на Переяслав", - говорится в сообщении.

Название города употреблялась как Переяславль, то есть указывало на то, что город принадлежал Переяславу или был основан ним. В 1943 г. в честь Переяславской рады и больших заслуг Б. Хмельницкого город переименовали в Переяслав-Хмельницкий.