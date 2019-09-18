Без Хмельницкого: городу Переяслав вернули историческое название
18 сентября, 2019, 15:45
Городу в Киевской области Переяславу-Хмельницкому вернули историческое название
Об этом сообщила пресс-секретар главы Рады Дмитрия Разумкова Ольга Туний в Facebook.
"Сегодня на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства депутаты единогласно поддержали решение о переименовании Переяслава-Хмельницкого на Переяслав", - говорится в сообщении.
Название города употреблялась как Переяславль, то есть указывало на то, что город принадлежал Переяславу или был основан ним. В 1943 г. в честь Переяславской рады и больших заслуг Б. Хмельницкого город переименовали в Переяслав-Хмельницкий.
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