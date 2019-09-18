 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирАгрессия РФ остается проблемой для вступления Грузии и Украины в НАТО, - Тейлор

Агрессия РФ остается проблемой для вступления Грузии и Украины в НАТО, - Тейлор


фото: rbc.ua
Агрессия и ее военное присутствие остаются серьезной проблемой для вступления Украины и Грузии в НАТО, заявил временный поверенный посла США в Украине Уильям Тейлор

В интервью грузинскому Первому каналу он объяснил, что процесс вступления стран в Альянс значительно бы упростился, если бы России покинула оккупированные украинские и грузинские территории.

"Желание Грузии и Украины вступить в Альянс всем хорошо известно, это прописано в Конституции. Военные учения является частью этого дела, что необходимо сделать для достижения цели", - отметил он.

"Когда вы начнете процесс, это будете решать только вы. Естественно, НАТО не хочет таких новых членов, которые повысят шанс противостояния с Россией. Однако в Вашингтонском договоре говорится, что любая европейская страна может подать заявку на членство, даже страны, стоят перед вызовами ", - резюмировал американский дипломат.

Ранее Уильям Тейлор сказал, что имеющихся санкций против Российской Федерации недостаточно для сдерживания агрессии Кремля.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

18 сентября, 2019 среда

больше новостей

18 сентября, 2019 среда

17 сентября, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать