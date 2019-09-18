Агрессия РФ остается проблемой для вступления Грузии и Украины в НАТО, - Тейлор

18 сентября, 2019, 14:09

Агрессия и ее военное присутствие остаются серьезной проблемой для вступления Украины и Грузии в НАТО, заявил временный поверенный посла США в Украине Уильям Тейлор

В интервью грузинскому Первому каналу он объяснил, что процесс вступления стран в Альянс значительно бы упростился, если бы России покинула оккупированные украинские и грузинские территории.

"Желание Грузии и Украины вступить в Альянс всем хорошо известно, это прописано в Конституции. Военные учения является частью этого дела, что необходимо сделать для достижения цели", - отметил он.

"Когда вы начнете процесс, это будете решать только вы. Естественно, НАТО не хочет таких новых членов, которые повысят шанс противостояния с Россией. Однако в Вашингтонском договоре говорится, что любая европейская страна может подать заявку на членство, даже страны, стоят перед вызовами ", - резюмировал американский дипломат.

Ранее Уильям Тейлор сказал, что имеющихся санкций против Российской Федерации недостаточно для сдерживания агрессии Кремля.