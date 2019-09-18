14 швов на голове: в КГГА подтвердили нападение на заместителя Кличко Слончака

18 сентября, 2019, 12:13

В Киевской городской администрации подтвердили нападение на Владимира Слончака

Об этом в Facebook сообщила сотрудница прессслужбы КГГА Галина Шпак.

"Пресс-служба подтверждает факт нападения на Владимира Слончака вчера (17 сентября, - ред.) вечером", - говорится в сообщении.

Отмечается, что состояние заместителя главы КГГА тяжелое, наложено 14 швов на голову.

Ранее сообщалось, что пострадавшему диагностировали ЗЧМТ (закрытая черепно-мозговую травму), сотрясение головного мозга и ушибы головы.

Врачам Слончак пояснил, что в 23:30 в подъезде дома №16-в по ул. Митрополита Липкивского его избили неизвестные.