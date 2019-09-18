14 швов на голове: в КГГА подтвердили нападение на заместителя Кличко Слончака
18 сентября, 2019, 12:13
В Киевской городской администрации подтвердили нападение на Владимира Слончака
Об этом в Facebook сообщила сотрудница прессслужбы КГГА Галина Шпак.
"Пресс-служба подтверждает факт нападения на Владимира Слончака вчера (17 сентября, - ред.) вечером", - говорится в сообщении.
Отмечается, что состояние заместителя главы КГГА тяжелое, наложено 14 швов на голову.
Ранее сообщалось, что пострадавшему диагностировали ЗЧМТ (закрытая черепно-мозговую травму), сотрясение головного мозга и ушибы головы.
Врачам Слончак пояснил, что в 23:30 в подъезде дома №16-в по ул. Митрополита Липкивского его избили неизвестные.
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