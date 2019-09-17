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Espreso.tvОбществоЗеленский объявил выговор двум заместителям ОПУ

Зеленский объявил выговор двум заместителям ОПУ


фото: president.gov.ua
Выговоры объявлены за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей

Об этом сообщает сайт президента.

В частности, по результатам рабочей поездки президента Зеленского в Днепропетровскую область, объявлен выговор:

  1. Трофимову Сергею Владимировичу - первому заместителю руководителя Офиса президента Украины;
  2. Тимошенку Кириллу Владленовичу - заместителю руководителя Офиса президента Украины.

За что конкретно им объявили выговоры, не сообщается.

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