Зеленский объявил выговор двум заместителям ОПУ
17 сентября, 2019, 14:29
Выговоры объявлены за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей
Об этом сообщает сайт президента.
В частности, по результатам рабочей поездки президента Зеленского в Днепропетровскую область, объявлен выговор:
- Трофимову Сергею Владимировичу - первому заместителю руководителя Офиса президента Украины;
- Тимошенку Кириллу Владленовичу - заместителю руководителя Офиса президента Украины.
За что конкретно им объявили выговоры, не сообщается.
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