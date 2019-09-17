За три месяца на Донбассе погибли 8 мирных жителей, 60 ранены, из них 9 - дети, - ООН
Об этом сообщила на пресс-конфереции председатель Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер, сообщает "РБК-Украина".
"Всего за 3 месяца, охваченных докладом, 8 гражданских лиц (4 мужчины и 4 женщины) были убиты, а 60 - ранены. 56 из этих жертв были вызваны артиллерийскими обстрелами и огнем из стрелкового оружия. Среди этих 56 пострадавших - 9 детей ", - сказала Богнер.
Богнер добавила, что со времени введения 21 июля режима прекращения огня жертв среди населения практически не было.
"В этот период у нас есть данные только об одном случае ранения человека, которое произошло после этой даты", - сказала она.
Председатель ММ ООН по правам человек отметила, что восстановление режима прекращения огня на Донбассе привело к заметному уменьшению количества жертв среди гражданского населения. В ООН считают, что эта тенденция должна сохраняться.
"То, что недавнее восстановление, с 21 июля, режима прекращения огня привело к заметному уменьшению количества жертв среди гражданского населения вселяет надежду. Эта тенденция должна сохраниться, как мы надеемся", - сказала она.
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