За три месяца на Донбассе погибли 8 мирных жителей, 60 ранены, из них 9 - дети, - ООН

17 сентября, 2019, 14:43

По состоянию на 15 августа всего за период конфликта на Донбассе погибли 3339 гражданских лиц

Об этом сообщила на пресс-конфереции председатель Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер, сообщает "РБК-Украина".

"Всего за 3 месяца, охваченных докладом, 8 гражданских лиц (4 мужчины и 4 женщины) были убиты, а 60 - ранены. 56 из этих жертв были вызваны артиллерийскими обстрелами и огнем из стрелкового оружия. Среди этих 56 пострадавших - 9 детей ", - сказала Богнер.

Богнер добавила, что со времени введения 21 июля режима прекращения огня жертв среди населения практически не было.

"В этот период у нас есть данные только об одном случае ранения человека, которое произошло после этой даты", - сказала она.

Председатель ММ ООН по правам человек отметила, что восстановление режима прекращения огня на Донбассе привело к заметному уменьшению количества жертв среди гражданского населения. В ООН считают, что эта тенденция должна сохраняться.

"То, что недавнее восстановление, с 21 июля, режима прекращения огня привело к заметному уменьшению количества жертв среди гражданского населения вселяет надежду. Эта тенденция должна сохраниться, как мы надеемся", - сказала она.