Ярмоленко неприятно поразил в матче чемпионата Англии с "Астон Виллой"

17 сентября, 2019, 10:49

Украинского футболиста Андрея Ярмоленко признали одним из худших игроков "Вест Хэма" в игре чемпионата Англии против "Астон Виллы"

Об этом сообщает WhoScored.

Ярмоленко вышел в основе "Вест Хэма" и был заменен на 62-й минуте. За игру он получил оценку 6,2. Из игроков стартового состава хуже оценка - 5,5 - только у защитника Масуаку, который на 67-й минуте заработал удаление и оставил лондонцев в меньшинстве.

Несмотря на удаление, "Вест Хэм" удержал в игре в Бирмингеме с "Астон Виллой" ничью 0: 0 и продолжил свою беспроигрышную серию до четырех матчей. Команда Мануэля Пеллегрини имеет 8 очков и идет в турнирной таблице восьмой. "Астон Вилла" с 4 пунктами на 17-й позиции.

Чемпионат Англии

5-й тур

16 сентября

"Астон Вилла" - "Вест Хэм" 0: 0