 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvЭкономикаWizz Air летом 2020 года увеличит количество рейсов из Украины

Wizz Air летом 2020 года увеличит количество рейсов из Украины

Венгерский лоукост Wizz Air следующим летом планирует увеличить количество рейсов в Будапешт из Львова и Харькова

Об этом сообщила пресс служба компании.

В этом году было запущено 10 новых рейсов, что дает украинцам 55 предложений полета в 13 стран.

"В течение летнего сезона в 2020 году авиакомпания будет предлагать на 118 тыс. посадочных мест больше, чем в 2019 году. Это примерно на 650 рейсов, или на 7% больше, чем в текущем году", - отметили в авиакомпании.

В июне следующего года планируется запуск рейсов Харьков - Будапешт и Львов - Будапешт.

  • Напомним, Wizz Air - крупнейший лоукост в Центральной и Восточной Европе, предлагает полеты по более чем 650 маршрутам в 44 страны.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

17 сентября, 2019 вторник

больше новостей

17 сентября, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать