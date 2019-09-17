Wizz Air летом 2020 года увеличит количество рейсов из Украины
17 сентября, 2019, 20:21
Венгерский лоукост Wizz Air следующим летом планирует увеличить количество рейсов в Будапешт из Львова и Харькова
Об этом сообщила пресс служба компании.
В этом году было запущено 10 новых рейсов, что дает украинцам 55 предложений полета в 13 стран.
"В течение летнего сезона в 2020 году авиакомпания будет предлагать на 118 тыс. посадочных мест больше, чем в 2019 году. Это примерно на 650 рейсов, или на 7% больше, чем в текущем году", - отметили в авиакомпании.
В июне следующего года планируется запуск рейсов Харьков - Будапешт и Львов - Будапешт.
- Напомним, Wizz Air - крупнейший лоукост в Центральной и Восточной Европе, предлагает полеты по более чем 650 маршрутам в 44 страны.
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