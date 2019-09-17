Вилкула и Колесникова на время следствия отпустили на поруки
Об этом сообщает " Укринформ" со ссылкой на Октябрьский районный суд города Днепр.
Бывших народных депутатов из фракции "Оппозиционного блока" Александра Вилкула и Дмитрия Колесникова, подозреваемых в противоправной передаче в аренду земли и отчуждении госимущества, Октябрьский райсуд Днепра отдал на поруки на время досудебного расследования.
"Суд постановил отдать их на поруки на время досудебного расследования", - отметили в суде.
В СМИ сообщалось, что заседание внезапно назначили накануне вечером. Информация о дате и времени тщательно скрывалась от прессы.
В то же время, как сообщили в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области, представители прокуратуры просили арестовать подозреваемых в махинациях с целевым назначением земельных участков площадью 21 гектар.
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