Вилкула и Колесникова на время следствия отпустили на поруки

17 сентября, 2019, 14:30

Экс-нардепов от "Оппоблока" Александра Вилкула и Дмитрия Колесникова, подозреваемых в противоправной передаче в аренду земли и отчуждении госимущества, суд отдал на поруки на время досудебного расследования

Об этом сообщает " Укринформ" со ссылкой на Октябрьский районный суд города Днепр.

Бывших народных депутатов из фракции "Оппозиционного блока" Александра Вилкула и Дмитрия Колесникова, подозреваемых в противоправной передаче в аренду земли и отчуждении госимущества, Октябрьский райсуд Днепра отдал на поруки на время досудебного расследования.

"Суд постановил отдать их на поруки на время досудебного расследования", - отметили в суде.

В СМИ сообщалось, что заседание внезапно назначили накануне вечером. Информация о дате и времени тщательно скрывалась от прессы.

В то же время, как сообщили в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области, представители прокуратуры просили арестовать подозреваемых в махинациях с целевым назначением земельных участков площадью 21 гектар.