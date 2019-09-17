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Espreso.tvОбществоВпервые в Украине суд запретил цирку эксплуатировать животных

Впервые в Украине суд запретил цирку эксплуатировать животных

Одесский админсуд встал на защиту животных и не позволил цирку их использовать

Об этом сообщает Громадське.

Защитники животных подали на одесский цирк после проверки, выявившей нарушения в условиях содержания зверей. Цель иска: приостановить деятельность цирка, пока условия о запрете содержания животных не выполнят.

На суд также пришли работники, которые боятся окончательного закрытия цирка.

Во время заседания представитель цирка в суде, коммерческий директор Юрий Горлочов, требовал прекращения рассмотрения дела, до окончания рассмотрения другого. Оно также связано с проверками, но судья отказала в ходатайстве.

Суд удовлетворил иск полностью. Зоозащитники говорят, что такое решение стало первым в стране и видят в этом значительный прогресс в "свержении устаревшей цирковой системы".

После вступления в силу решения суда в представлениях цирка будут иметь право участвовать только люди.

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