Впервые в Украине суд запретил цирку эксплуатировать животных
Об этом сообщает Громадське.
Защитники животных подали на одесский цирк после проверки, выявившей нарушения в условиях содержания зверей. Цель иска: приостановить деятельность цирка, пока условия о запрете содержания животных не выполнят.
На суд также пришли работники, которые боятся окончательного закрытия цирка.
Во время заседания представитель цирка в суде, коммерческий директор Юрий Горлочов, требовал прекращения рассмотрения дела, до окончания рассмотрения другого. Оно также связано с проверками, но судья отказала в ходатайстве.
Суд удовлетворил иск полностью. Зоозащитники говорят, что такое решение стало первым в стране и видят в этом значительный прогресс в "свержении устаревшей цирковой системы".
После вступления в силу решения суда в представлениях цирка будут иметь право участвовать только люди.
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