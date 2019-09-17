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Espreso.tvОбществоВо Львове из-за отравления в ресторане госпитализированы 5 человек

Во Львове из-за отравления в ресторане госпитализированы 5 человек


фото: dpsscn.gov.ua
Пострадавшие отравились во время празднования свадьбы

Об этом сообщает пресс служба Главного управления Национальной полиции во Львовской области.

В полицию 16 сентября поступило сообщение о пяти лицах, госпитализированных в одну из львовских больниц с предварительным диагнозом "острая кишечная инфекция".

Как установили правоохранители, все госпитализированные - жители Львова, которые 14 сентября праздновали свадьбу в одном из львовских ресторанов. Состояние пациентов медики определяют как стабильное.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - штраф до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до 6 месяцев, или ограничение свободы на срок до 3 лет.

Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия, назначены экспертизы.

 

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