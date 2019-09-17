В УЗ сообщили, сколько вагонов обновили благодаря повышению цен на билеты
Об этом в интервью НВ.Бизнес рассказал председатель правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов.
"Мы в прошлом году действительно подняли тарифы на пассажирские перевозки. За год это нам принесло дополнительно 700 млн грн. Только на обновление пассажирских вагонов дальнего следования в прошлом году мы потратили более 1 млрд грн", - сказал Кравцов.
По его словам, в 2018 году было пропущено через капитально-восстановительный ремонт (это полное обновление, но оно дешевле, чем новые вагоны в 2,5 раза) 118 вагонов и приобретено 8 новых вагонов.
"Мы не относим сюда капитальные ремонты, которые тоже являются частью капитальных вложений, пригородное хозяйство, обновление электричек и т. д. Общий объем инвестиций в пасснаправление за прошлый год превысил 2,5 млрд грн, что значительно выше объема повышения тарифа. Это произошло за счет грузовых перевозок и повышения прибыльности там", - пояснил он.
"Увеличение тарифа в прошлом году на 25% дало нам только 700 млн грн. Этого недостаточно на капитальный ремонт даже сотни вагонов. А из общего парка в 3000 вагонов нужно обновить около полутора тысяч. Я хочу развеять миф о том, что деньги от повышения тарифа не идут на обновление парка: направляются и даже в гораздо большем объеме. Вопрос в масштабе проблемы, которая не решалась в течение долгих лет", - добавил Кравцов.
"В этом году мы планируем около 80 обновленных вагонов пустить на линии. Но чтобы сделать более серьезный скачок, нам необходим диалог с государством", - пояснил он.
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Напомним, в Укрзализныце повысили стоимость сопутствующих услуг, которые там предоставляют пассажирам поездов: напитки и постель.
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7 февраля СМИ сообщили, что в планах АО "Укрзализныця" на 2019 год на четверть поднять стоимость тарифов на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом.
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