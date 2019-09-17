В УЗ сообщили, сколько вагонов обновили благодаря повышению цен на билеты

17 сентября, 2019, 10:30

Повышение тарифов на пассажирские перевозки на 25% принесло АО "Укрзализныця" 700 млн грн

Об этом в интервью НВ.Бизнес рассказал председатель правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов.

"Мы в прошлом году действительно подняли тарифы на пассажирские перевозки. За год это нам принесло дополнительно 700 млн грн. Только на обновление пассажирских вагонов дальнего следования в прошлом году мы потратили более 1 млрд грн", - сказал Кравцов.

По его словам, в 2018 году было пропущено через капитально-восстановительный ремонт (это полное обновление, но оно дешевле, чем новые вагоны в 2,5 раза) 118 вагонов и приобретено 8 новых вагонов.

"Мы не относим сюда капитальные ремонты, которые тоже являются частью капитальных вложений, пригородное хозяйство, обновление электричек и т. д. Общий объем инвестиций в пасснаправление за прошлый год превысил 2,5 млрд грн, что значительно выше объема повышения тарифа. Это произошло за счет грузовых перевозок и повышения прибыльности там", - пояснил он.

"Увеличение тарифа в прошлом году на 25% дало нам только 700 млн грн. Этого недостаточно на капитальный ремонт даже сотни вагонов. А из общего парка в 3000 вагонов нужно обновить около полутора тысяч. Я хочу развеять миф о том, что деньги от повышения тарифа не идут на обновление парка: направляются и даже в гораздо большем объеме. Вопрос в масштабе проблемы, которая не решалась в течение долгих лет", - добавил Кравцов.

"В этом году мы планируем около 80 обновленных вагонов пустить на линии. Но чтобы сделать более серьезный скачок, нам необходим диалог с государством", - пояснил он.

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