В российском научном центре, где хранятся опасные вирусы, произошел взрыв
Об этом Интерфаксу подтвердили в Роспотребнадзоре.
По официальным данным, в помещении во время ремонтных работ взорвался газовый баллон. В результате возник пожар на площади 30 квадратных метров, который позже был ликвидирован. Взрывной волной выбило стекла в здании.
После взрыва один рабочий был госпитализирован с ожогами.
В ведомстве заверили, что в помещении, где произошел взрыв, не было биологически опасных веществ.
В научном центре "Вектор" хранится одна из самых полных в мире коллекций опасных вирусов, в том числе вирус натуральной оспы и вирус лихорадки Эбола. По официальным данным, вирус оспы сохраняется только в двух лабораториях в мире: в российском "Векторе" и в Центре по контролю и профилактике заболеваний США.
В советское время в центре занимались разработкой биологического и бактериологического оружия.
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