В российском научном центре, где хранятся опасные вирусы, произошел взрыв

17 сентября, 2019, 10:26

В понедельник, 16 сентября, в российском научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор" под Новосибирском произошел взрыв

Об этом Интерфаксу подтвердили в Роспотребнадзоре.

По официальным данным, в помещении во время ремонтных работ взорвался газовый баллон. В результате возник пожар на площади 30 квадратных метров, который позже был ликвидирован. Взрывной волной выбило стекла в здании.

После взрыва один рабочий был госпитализирован с ожогами.

В ведомстве заверили, что в помещении, где произошел взрыв, не было биологически опасных веществ.

В научном центре "Вектор" хранится одна из самых полных в мире коллекций опасных вирусов, в том числе вирус натуральной оспы и вирус лихорадки Эбола. По официальным данным, вирус оспы сохраняется только в двух лабораториях в мире: в российском "Векторе" и в Центре по контролю и профилактике заболеваний США.

В советское время в центре занимались разработкой биологического и бактериологического оружия.