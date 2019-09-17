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Espreso.tvОбществоВ РФ во время учений БТР наехал на двух росгвардейцев, один из них скончался

В РФ во время учений БТР наехал на двух росгвардейцев, один из них скончался


фото: gazeta.ru
На тактико-специальных учениях Росгвардии в Смоленской области РФ бронетранспортер наехал на двух силовиков

Об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства передает Интерфакс.

В результате полученных травм один из пострадавших росгвардейцев умер в больнице.

По информации местного ресурса Smolnarod, инцидент произошел во время разведки местности на предмет взрывоопасных предметов.

Как сообщается, из-за внезапного срабатывания мины образовалась дымовая завеса, закрывшая обзор водителю БТР, и тот, не заметив впереди саперов, допустил наезд на них.
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