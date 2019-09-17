В РФ во время учений БТР наехал на двух росгвардейцев, один из них скончался
17 сентября, 2019, 16:07
На тактико-специальных учениях Росгвардии в Смоленской области РФ бронетранспортер наехал на двух силовиков
Об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства передает Интерфакс.
В результате полученных травм один из пострадавших росгвардейцев умер в больнице.
По информации местного ресурса Smolnarod, инцидент произошел во время разведки местности на предмет взрывоопасных предметов.
Как сообщается, из-за внезапного срабатывания мины образовалась дымовая завеса, закрывшая обзор водителю БТР, и тот, не заметив впереди саперов, допустил наезд на них.
- Ранее сообщалось, что браконьеры из КНДР атаковали российских пограничников, ранив троих из них.
Читайте также
-
16 сентября, 2019 Максим Скубенко: Мы ловим политиков на лжи и заставляем говорить правду
-
14 сентября, 2019 Что такое формула Штайнмайера и чем она грозит Украине
-
13 сентября, 2019 Виталий Портников: "единство" ради грабежа
-
13 сентября, 2019 7 книг, которые заинтересуют на Форуме издателей-2019
-
Читайте также
-
14 сентября, 2019 Что такое формула Штайнмайера и чем она грозит Украине
-
13 сентября, 2019 Виталий Портников: "единство" ради грабежа
-
13 сентября, 2019 7 книг, которые заинтересуют на Форуме издателей-2019