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Espreso.tvОбществоВ прифронтовой Попасной французский художник помог детям украсить школу муралом и рисунками

В прифронтовой Попасной французский художник помог детям украсить школу муралом и рисунками

В течение недели ученики 4 и 6 класса с помощью Жюльена Малана и руководителя проекта Олега Соснова смогли рассказать свои мечты в рисунках

Об этом сообщает CityNews.

В Попасной французский художник Жюльен Малан помог детям украсить стены школы муралом и рисунками.

Это не первый визит художника в прифронтовой город, где при поддержке Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) и Попаснянской СОШ №1 создаются уникальные художественные работы.

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За неделю социального проекта, с участием руководителя проекта Олега Соснова и художника Жюльена Малана, ученики 4 и 6 класса смогли рассказать свои мечты в рисунках.

В результате этого сотрудничества в Попасной появился еще один мурал известного художника Жюльена Малана, а стены школы украсили рисунки с детскими мечтами и надеждами.

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