В прифронтовой Попасной французский художник помог детям украсить школу муралом и рисунками
17 сентября, 2019, 13:49
В течение недели ученики 4 и 6 класса с помощью Жюльена Малана и руководителя проекта Олега Соснова смогли рассказать свои мечты в рисунках
Об этом сообщает CityNews.
В Попасной французский художник Жюльен Малан помог детям украсить стены школы муралом и рисунками.
Это не первый визит художника в прифронтовой город, где при поддержке Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) и Попаснянской СОШ №1 создаются уникальные художественные работы.
За неделю социального проекта, с участием руководителя проекта Олега Соснова и художника Жюльена Малана, ученики 4 и 6 класса смогли рассказать свои мечты в рисунках.
В результате этого сотрудничества в Попасной появился еще один мурал известного художника Жюльена Малана, а стены школы украсили рисунки с детскими мечтами и надеждами.
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