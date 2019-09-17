В Польше перевернулся украинский автобус с 11 людьми

17 сентября, 2019, 11:32

Автобус на украинских регистрационных номерах попал в отбойник, а затем перевернулся

Об этом сообщает RMF24.

На автомагистрали А4 возле села Роза Подкарпатского воеводства Польши в аварию попал автобус на украинских регистрационных номерах.

В автобусе ехали 11 человек. Все оставили транспортное средство самостоятельно. На место прибыли скорая помощь, пожарная служба и полиция. Путь в направлении Жешув перекрыли.

Как отметили пожарные, автобус попал в отбойник, а затем перевернулся.

Фото: Gorąca Linia