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Espreso.tvОбществоВ Польше перевернулся украинский автобус с 11 людьми

В Польше перевернулся украинский автобус с 11 людьми


фото: Gorąca Linia
Автобус на украинских регистрационных номерах попал в отбойник, а затем перевернулся

Об этом сообщает RMF24.

На автомагистрали А4 возле села Роза Подкарпатского воеводства Польши в аварию попал автобус на украинских регистрационных номерах.

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В автобусе ехали 11 человек. Все оставили транспортное средство самостоятельно. На место прибыли скорая помощь, пожарная служба и полиция. Путь в направлении Жешув перекрыли.

Как отметили пожарные, автобус попал в отбойник, а затем перевернулся.

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Фото: Gorąca Linia

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