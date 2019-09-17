В Польше перевернулся украинский автобус с 11 людьми
17 сентября, 2019, 11:32
Автобус на украинских регистрационных номерах попал в отбойник, а затем перевернулся
Об этом сообщает RMF24.
На автомагистрали А4 возле села Роза Подкарпатского воеводства Польши в аварию попал автобус на украинских регистрационных номерах.
В автобусе ехали 11 человек. Все оставили транспортное средство самостоятельно. На место прибыли скорая помощь, пожарная служба и полиция. Путь в направлении Жешув перекрыли.
Как отметили пожарные, автобус попал в отбойник, а затем перевернулся.
Фото: Gorąca Linia
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