В Кишиневе задержали руководителя пропагандистского агентства Sputnik-Moldova - СМИ

17 сентября, 2019, 12:33

В столице Молдовы задержали главу информационного агентства Sputnik-Moldova Владимира Новосадюка

Об этом сообщает издание Newsmaker со ссылкой на несколько источников.

Задержанный уже находится в здании Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК).

В Пресс-службе Антикоррупционной прокуратуры сообщили, что сейчас в стране проводятся следственные мероприятия по делу о краже миллиарда. Но не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о задержании Новосадюка.

Гендиректор агентства новостей Sputnik-Moldova Владимир Новосадюк считается человеком, близким к бизнесмену Илану Шору. Он был членом административного совета Banca Sociala, подконтрольного Шоре.

Имя Новосадюка и его жены Риты Цвик фигурировало в отчетах Kroll. По данным отчетов, Рита Цвик и Владимир Новасадюк, оба акционера Unibank, взяли в долг 12 млн леев от ТОО Harrogate Consulting. Также Цвик является владельцем двух телеканалов, подконтрольных Шору - Orhei TV и "Центральное телевидение".