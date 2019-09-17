В Кишиневе задержали руководителя пропагандистского агентства Sputnik-Moldova - СМИ
Об этом сообщает издание Newsmaker со ссылкой на несколько источников.
Задержанный уже находится в здании Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК).
В Пресс-службе Антикоррупционной прокуратуры сообщили, что сейчас в стране проводятся следственные мероприятия по делу о краже миллиарда. Но не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о задержании Новосадюка.
Гендиректор агентства новостей Sputnik-Moldova Владимир Новосадюк считается человеком, близким к бизнесмену Илану Шору. Он был членом административного совета Banca Sociala, подконтрольного Шоре.
Имя Новосадюка и его жены Риты Цвик фигурировало в отчетах Kroll. По данным отчетов, Рита Цвик и Владимир Новасадюк, оба акционера Unibank, взяли в долг 12 млн леев от ТОО Harrogate Consulting. Также Цвик является владельцем двух телеканалов, подконтрольных Шору - Orhei TV и "Центральное телевидение".
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