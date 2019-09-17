В Черкасском зоопарке открыли экспозицию "Олени и зубры"

17 сентября, 2019, 09:00

"Олени и зубры" - это открытые вольеры с искусственными водоемами. Животные чувствуют себя как в настоящих природных условиях

В Черкасском зоопарке открыли экспозицию копытных "Елене и зубры". Ее построили по принципу погружения. Площадь открытых вольеров экспозиции составляет 4220 квадратных метров, водоемов - 322. Экспозиция представляет собой вольеры (без клеток) с искусственными водоемами и осмотром из всех возможных ракурсов за счет многоуровневого конструкций. Экспозиция копытных сформирована из животных лесной и лесостепной климатических зон Украины, проживающих в Черкасском зоопарке, среди них: благородный олень, пятнистый олень, косуля, лань и зубр.

Посетители могут с разных ракурсов наблюдать за животными с моста длиной 230 метров. Экспозицию обустроили на средства корпорации РОШЕН которая потратила на экспозицию 50 млн гривен. Корпорация с 2016-го года реализует проекты по модернизации Черкасского зоопарка. И уже инвестировала за это время в зоопарк больше 75 млн гривен.

"У нас была идея создать современный зоопарк, построить туристическую жемчужину. Этот зоопарк будет уютным, красивым и чистым. Он будет номер один в Украине", - говорит Президент корпорации ROSHEN Вячеслав Москалевский.

В апреле 2017 года на деньги корпорации в зоопарке открыли похожую экспозицию с хищными животными - "Земля волков и медведей". А вот аналог новому проекту с копытными, говорит директор зоопарка Евгений Ван, сложно найти даже в Европе. Вольеры оснащены искусственными водоемами, где звери чувствуют себя как в настоящих природных условиях.

"На животных можно смотреть с разных ракурсов. И с высоты, и с уровня земли. Мы сделали из равнины холмистую местность. Было переработано очень много почв. Здесь есть и водоемы, и речушки, которые дают доступ к воде для животного в течение всего года", - рассказывает директор Черкасского зоопарка Евгений Ван.

Возле экспозиции открыли и новую детскую площадку. Здесь вмонтировали специальные туннели, через которые дети попадают на территорию экспозиции. Комфортную атмосферу для детей, в день открытия экспозиции, также дополнили различные конкурсы и развлечения.

На открытии экспозиции объявили о подписании договора спонсорства, по которому Корпорация течение 20 лет инвестирует в зоопарк еще 300 млн гривен, а взамен получит отражение собственного бренда в названии зоопарка.