 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvКультураВ Черкасском зоопарке открыли экспозицию "Олени и зубры"

В Черкасском зоопарке открыли экспозицию "Олени и зубры"

"Олени и зубры" - это открытые вольеры с искусственными водоемами. Животные чувствуют себя как в настоящих природных условиях

В Черкасском зоопарке открыли экспозицию копытных "Елене и зубры". Ее построили по принципу погружения. Площадь открытых вольеров экспозиции составляет 4220 квадратных метров, водоемов - 322. Экспозиция представляет собой вольеры (без клеток) с искусственными водоемами и осмотром из всех возможных ракурсов за счет многоуровневого конструкций. Экспозиция копытных сформирована из животных лесной и лесостепной климатических зон Украины, проживающих в Черкасском зоопарке, среди них: благородный олень, пятнистый олень, косуля, лань и зубр.

Посетители могут с разных ракурсов наблюдать за животными с моста длиной 230 метров. Экспозицию обустроили на средства корпорации РОШЕН которая потратила на экспозицию 50 млн гривен. Корпорация с 2016-го года реализует проекты по модернизации Черкасского зоопарка. И уже инвестировала за это время в зоопарк больше 75 млн гривен.

"У нас была идея создать современный зоопарк, построить туристическую жемчужину. Этот зоопарк будет уютным, красивым и чистым. Он будет номер один в Украине", - говорит Президент корпорации ROSHEN Вячеслав Москалевский.

В апреле 2017 года на деньги корпорации в зоопарке открыли похожую экспозицию с хищными животными - "Земля волков и медведей". А вот аналог новому проекту с копытными, говорит директор зоопарка Евгений Ван, сложно найти даже в Европе. Вольеры оснащены искусственными водоемами, где звери чувствуют себя как в настоящих природных условиях.

"На животных можно смотреть с разных ракурсов. И с высоты, и с уровня земли. Мы сделали из равнины холмистую местность. Было переработано очень много почв. Здесь есть и водоемы, и речушки, которые дают доступ к воде для животного в течение всего года", - рассказывает директор Черкасского зоопарка Евгений Ван.

Возле экспозиции открыли и новую детскую площадку. Здесь вмонтировали специальные туннели, через которые дети попадают на территорию экспозиции. Комфортную атмосферу для детей, в день открытия экспозиции, также дополнили различные конкурсы и развлечения.

На открытии экспозиции объявили о подписании договора спонсорства, по которому Корпорация течение 20 лет инвестирует в зоопарк еще 300 млн гривен, а взамен получит отражение собственного бренда в названии зоопарка.

 

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

17 сентября, 2019 вторник

16 сентября, 2019 понедельник

больше новостей

17 сентября, 2019 вторник

16 сентября, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать