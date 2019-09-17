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Espreso.tvСпортУкраинский боксер Беринчик будет защищать титул в бою с мексиканским нокаутером

Украинский боксер Беринчик будет защищать титул в бою с мексиканским нокаутером


фото: K2 Promotions
Украинец Денис Беринчик будет защищать интерконтинентальный титул WBO в легком весе в поединке с мексиканцем Патрисио Лопесом Морено

Об этом сообщает промоутерская компания K2 Promotions.

Бой, в котором украинец будет отстаивать интерконтинентальный титул WBO (Всемирной боксерской организации) в легком весе (до 61,2 кг), состоится 5 октября в Броварах в ТРЦ "Терминал".

Соперником Дениса Беринчика станет 24-летний мексиканец Патрисио Лопес Морено на счету которого 26 побед и 3 поражения на профессиональном ринге. 19 поединков Морено выиграл нокаутом, что является весомым процентом для легкой весовой категории.

Беринчик выиграл все свои 11 поединков, 7 из которых выиграл нокаутом.

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