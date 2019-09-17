Украинский боксер Беринчик будет защищать титул в бою с мексиканским нокаутером
17 сентября, 2019, 13:22
Украинец Денис Беринчик будет защищать интерконтинентальный титул WBO в легком весе в поединке с мексиканцем Патрисио Лопесом Морено
Об этом сообщает промоутерская компания K2 Promotions.
Бой, в котором украинец будет отстаивать интерконтинентальный титул WBO (Всемирной боксерской организации) в легком весе (до 61,2 кг), состоится 5 октября в Броварах в ТРЦ "Терминал".
Соперником Дениса Беринчика станет 24-летний мексиканец Патрисио Лопес Морено на счету которого 26 побед и 3 поражения на профессиональном ринге. 19 поединков Морено выиграл нокаутом, что является весомым процентом для легкой весовой категории.
Беринчик выиграл все свои 11 поединков, 7 из которых выиграл нокаутом.
- 22 апреля Денис Беринчик победил японца Нихито Аракава и защитил Интерконтинетальный титул WBO в легком весе.
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