Украинские евробонды рухнули после статьи FT о "компромиссе" правительства с Коломойским и поджоге дома Гонтаревой
17 сентября, 2019, 15:38
Украинские еврооблигации отреагировали на статью об Украине: желающих продать евробонды Украины стало больше, чем покупателей
На это обратил внимание финансовый аналитик финансовой группы ICU Михаил Демкив.
Согласно данным Bloomberg аналитики, украинские ценные бумаги на западных биржах в обеда 17 сентября подешевела на 1,8-2%.
Украинские еврооблигации отреагировали на сегодняшний негатив.- Михаил Демкив (@demkiv_m) September 17, 2019
(Ukraine, 7.375% 25sep2032) pic.twitter.com/TAvjjulgvK
- Напомним, 17 сентября издание Financial Times опубликовало статью с комментарием премьер-министра Украины Алексея Гончарука, где тот сообщил, что украинская власть ищет "компромисс" с олигархом Игорем Коломойским для разрешения ситуации с ПриватБанком.
- Впоследствии премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что его заявление для Financial Times о якобы поисках "компромисса" с олигархом Игорем Коломойским по делу ПриватБанка преувеличено.
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