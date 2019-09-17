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Espreso.tvОбществоУкраинские евробонды рухнули после статьи FT о "компромиссе" правительства с Коломойским и поджоге дома Гонтаревой

Украинские евробонды рухнули после статьи FT о "компромиссе" правительства с Коломойским и поджоге дома Гонтаревой


фото: vgolos
Украинские еврооблигации отреагировали на статью об Украине: желающих продать евробонды Украины стало больше, чем покупателей

На это обратил внимание финансовый аналитик финансовой группы ICU Михаил Демкив.

Согласно данным Bloomberg аналитики, украинские ценные бумаги на западных биржах в обеда 17 сентября подешевела на 1,8-2%.

Украинские еврооблигации отреагировали на сегодняшний негатив.
(Ukraine, 7.375% 25sep2032) pic.twitter.com/TAvjjulgvK

- Михаил Демкив (@demkiv_m) September 17, 2019
 
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