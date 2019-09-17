Убийство 5-летнего Кирилла Тлявова: ГБР обещает назвать подозреваемого через 2 месяца

17 сентября, 2019, 18:20

Следователи ждут результаты экспертиз, чтобы установить, кто именно из четырех подозреваемых совершил смертельный выстрел в ребенка

Об этом заявил на встрече с членами парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности директор ГБР Роман Труба, передает УНИАН.

Государственное бюро расследований через один-два месяца завершит следствие по делу об убийстве в Киевской области 5-летнего Кирилла Тлявова. Экспертизы в рамках расследования производства уже завершаются.

"В течение месяца-двух мы объявим о завершении досудебного расследования и определимся с окончательной квалификацией действий каждого из участников, ведь мы знаем, что на месте происшествия было четыре человека, и каждый из них стрелял. Поэтому только с помощью экспертиз мы придем к выводу, кто именно совершил смертельный выстрел", - сказал Труба.