 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоУбийство 5-летнего Кирилла Тлявова: ГБР обещает назвать подозреваемого через 2 месяца

Убийство 5-летнего Кирилла Тлявова: ГБР обещает назвать подозреваемого через 2 месяца

Следователи ждут результаты экспертиз, чтобы установить, кто именно из четырех подозреваемых совершил смертельный выстрел в ребенка

Об этом заявил на встрече с членами парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности директор ГБР Роман Труба, передает УНИАН.

Государственное бюро расследований через один-два месяца завершит следствие по делу об убийстве в Киевской области 5-летнего Кирилла Тлявова. Экспертизы в рамках расследования производства уже завершаются.

"В течение месяца-двух мы объявим о завершении досудебного расследования и определимся с окончательной квалификацией действий каждого из участников, ведь мы знаем, что на месте происшествия было четыре человека, и каждый из них стрелял. Поэтому только с помощью экспертиз мы придем к выводу, кто именно совершил смертельный выстрел", - сказал Труба.

  • 1 июня в Переяславе-Хмельницком Киевской области 5-летний мальчик попал в реанимацию с огнестрельным ранением головы.
  • 3 июня раненый полицейскими мальчик Кирилл Тлявов умер.
  • 18 июля Голосеевский суд Киева арестовал на 2 месяца третьего подозреваемого по делу об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова в Переяславе-Хмельницком.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

17 сентября, 2019 вторник

больше новостей

17 сентября, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать