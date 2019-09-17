Убийство 5-летнего Кирилла Тлявова: ГБР обещает назвать подозреваемого через 2 месяца
Об этом заявил на встрече с членами парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности директор ГБР Роман Труба, передает УНИАН.
Государственное бюро расследований через один-два месяца завершит следствие по делу об убийстве в Киевской области 5-летнего Кирилла Тлявова. Экспертизы в рамках расследования производства уже завершаются.
"В течение месяца-двух мы объявим о завершении досудебного расследования и определимся с окончательной квалификацией действий каждого из участников, ведь мы знаем, что на месте происшествия было четыре человека, и каждый из них стрелял. Поэтому только с помощью экспертиз мы придем к выводу, кто именно совершил смертельный выстрел", - сказал Труба.
- 1 июня в Переяславе-Хмельницком Киевской области 5-летний мальчик попал в реанимацию с огнестрельным ранением головы.
- 3 июня раненый полицейскими мальчик Кирилл Тлявов умер.
- 18 июля Голосеевский суд Киева арестовал на 2 месяца третьего подозреваемого по делу об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова в Переяславе-Хмельницком.
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