У нас Департамент культуры, а не международных отношений - на Львовщине объяснили неправильный английский на дорожных знаках

17 сентября, 2019, 17:33

На 50 указателей потратили почти 600 тысяч гривен областного бюджета

Об этом сообщает Zaxid.net

На трассе Киев-Чоп возле Сколе по заказу ЛОГА установили туристический информационный стенд с информацией о видном деятеле ОУН Иване Бутковском.

На знаке написано: "Родинне місто Івана Бутковського Провідного члена ОУН Повітового провідника ОУН Сколівщини м. Сколе".

Однако англоязычный вариант больше похож на бессмысленный набор слов.

Например, "Повітового провідника" перевели как «air condition» ("кондиционировать"), а Иван получил почему-то женскую форму имени Ивана.

На других знаках тоже подобные ошибки.

Например, "криївка підпільної типографії УПА" перевели как "kryiviva satellite UPA typography", "перших боїв українського січового стрілецтва" как "the first boy of Ukrainian sich looking for the luck", а "братьев"» как "brathers". Фразу "автор пісні "Ой у лузі червона калина" решили не переводить вообще.

"Перевод не входит в обязанности работников департамента культуры, впрочем, и знание английского языка. У нас не переводческое агентство. У нас департамент культуры, а не международных отношений, где все обязаны знать английский", - заметила руководитель департамента культуры Мирослава Туркало.