Талисманом Олимпиады-2022 стала панда

17 сентября, 2019, 18:23

Организационный комитет Олимпийских игр-2022 в Пекине объявил, что талисманом будет панда

Об этом сообщается в twitter.

17 сентября был официально представлен талисман зимних Олимпийских игр-2022, которые пройдут в Пекине. Символом соревнований будет панда по имени - Бин Двень Двень.

"Бин Двень Двень - официальный талисман зимних Олимпийских игр в Пекине. Обладая костюмом из льда, сердцем из золота и любовью ко всем зимних видов спорта, эта панда готова поделиться истинным духом Олимпийских игр со всем миром", - говорится в сообщении Организационного комитета Олимпийских игр-2022.