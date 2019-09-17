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Espreso.tvСпортТалисманом Олимпиады-2022 стала панда

Талисманом Олимпиады-2022 стала панда


фото: twitter
Организационный комитет Олимпийских игр-2022 в Пекине объявил, что талисманом будет панда

Об этом сообщается в twitter.

17 сентября был официально представлен талисман зимних Олимпийских игр-2022, которые пройдут в Пекине. Символом соревнований будет панда по имени - Бин Двень Двень.

"Бин Двень Двень - официальный талисман зимних Олимпийских игр в Пекине. Обладая костюмом из льда, сердцем из золота и любовью ко всем зимних видов спорта, эта панда готова поделиться истинным духом Олимпийских игр со всем миром", - говорится в сообщении Организационного комитета Олимпийских игр-2022.

 

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