Талисманом Олимпиады-2022 стала панда
Об этом сообщается в twitter.
17 сентября был официально представлен талисман зимних Олимпийских игр-2022, которые пройдут в Пекине. Символом соревнований будет панда по имени - Бин Двень Двень.
"Бин Двень Двень - официальный талисман зимних Олимпийских игр в Пекине. Обладая костюмом из льда, сердцем из золота и любовью ко всем зимних видов спорта, эта панда готова поделиться истинным духом Олимпийских игр со всем миром", - говорится в сообщении Организационного комитета Олимпийских игр-2022.
Bing Dwen Dwen is the official #mascot of Olympic Winter Games # Beijing2022 ! With a suit of ice, a heart of gold and a love of all things winter sports , this panda is ready to share the true spirit of the #Olympics with the whole world. pic.twitter.com/TSalSny3q1- Beijing 2022 (@ Beijing2022) 17 сентября 2019 г.
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