Синоптик рассказала о приходе настоящей осени

17 сентября, 2019, 07:10

Постепенно будет снижаться температура воздуха, начнутся дожди, ветер будет достигать штормовых порывов

Об этом сказала Наталья Диденко в эфире Еспресо.TV

Завтра в Украине +15...+18 градусов на западе, в других регионах +13...+17 градусов, на юго-востоке +20...+25 градусов. Дожди будут везде, местами "по северной границе что-то покапает".

Запад: порывистый ветер, +1...+19 градусов.

Север: без существенных осадков, порывистый ветер +15...+18 градусов.

Восток: вероятность дождей, увеличится облачность +15...+20 градусов.

Центр: облачная погода, местами дожди +16...+21 градус.

Юг: местами дождь, в среднем до 25 градусов тепла.

Киев: без осадков, до 18 градусов выше нуля, западный порывистый ветер.

Погода на последующие дни: На севере - дожди, на востоке - сильные осадки.

Ветер до 15 м/с. Температура упадет до +11...+14 днем, +7...+11 - ночью.

В середине недели в Карпатах может быть снег.