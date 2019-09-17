 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоСиноптик рассказала о приходе настоящей осени

Синоптик рассказала о приходе настоящей осени

Постепенно будет снижаться температура воздуха, начнутся дожди, ветер будет достигать штормовых порывов
Об этом сказала Наталья Диденко в эфире Еспресо.TV .
 
Завтра в Украине +15...+18 градусов на западе, в других регионах +13...+17 градусов, на юго-востоке +20...+25 градусов. Дожди будут везде, местами "по северной границе что-то покапает".
 
Запад: порывистый ветер, +1...+19 градусов.
Север: без существенных осадков, порывистый ветер +15...+18 градусов.
Восток: вероятность дождей, увеличится облачность +15...+20 градусов.
Центр: облачная погода, местами дожди +16...+21 градус.
Юг: местами дождь, в среднем до 25 градусов тепла.
Киев: без осадков, до 18 градусов выше нуля, западный порывистый ветер.
 
Погода на последующие дни: На севере - дожди, на востоке - сильные осадки.
Ветер до 15 м/с. Температура упадет до +11...+14 днем, +7...+11 - ночью.
В середине недели в Карпатах может быть снег.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

17 сентября, 2019 вторник

16 сентября, 2019 понедельник

больше новостей

17 сентября, 2019 вторник

16 сентября, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать