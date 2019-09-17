Синоптик рассказала о приходе настоящей осени
17 сентября, 2019, 07:10
Постепенно будет снижаться температура воздуха, начнутся дожди, ветер будет достигать штормовых порывов
Об этом сказала Наталья Диденко в эфире Еспресо.TV .
Завтра в Украине +15...+18 градусов на западе, в других регионах +13...+17 градусов, на юго-востоке +20...+25 градусов. Дожди будут везде, местами "по северной границе что-то покапает".
Запад: порывистый ветер, +1...+19 градусов.
Север: без существенных осадков, порывистый ветер +15...+18 градусов.
Восток: вероятность дождей, увеличится облачность +15...+20 градусов.
Центр: облачная погода, местами дожди +16...+21 градус.
Юг: местами дождь, в среднем до 25 градусов тепла.
Киев: без осадков, до 18 градусов выше нуля, западный порывистый ветер.
Погода на последующие дни: На севере - дожди, на востоке - сильные осадки.
Ветер до 15 м/с. Температура упадет до +11...+14 днем, +7...+11 - ночью.
В середине недели в Карпатах может быть снег.
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