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Espreso.tvОбществоСиноптическая "какабека": киевлян предупредили, что в среду возможен дождь и сильный ветер

Синоптическая "какабека": киевлян предупредили, что в среду возможен дождь и сильный ветер

В среду, 18 сентября, вероятное ухудшение погоды в столице

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"Киевляне! Из ближайшей перспективы вероятная какабека придется на среду, 18 сентября. Дождь, сильный западный ветер, похолодание до +12 градусов. Дождь - более сильный утром, днем ослабеет и прекратится", - предупредила госпожа Диденко.

 

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