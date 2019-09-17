Синоптическая "какабека": киевлян предупредили, что в среду возможен дождь и сильный ветер

17 сентября, 2019, 08:57

В среду, 18 сентября, вероятное ухудшение погоды в столице

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"Киевляне! Из ближайшей перспективы вероятная какабека придется на среду, 18 сентября. Дождь, сильный западный ветер, похолодание до +12 градусов. Дождь - более сильный утром, днем ослабеет и прекратится", - предупредила госпожа Диденко.