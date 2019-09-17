Синоптическая "какабека": киевлян предупредили, что в среду возможен дождь и сильный ветер
17 сентября, 2019, 08:57
В среду, 18 сентября, вероятное ухудшение погоды в столице
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