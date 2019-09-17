Стало известно, кто взял на поруки экс-нардепов Вилкула и Колесникова
17 сентября, 2019, 18:54
Бывших народных депутатов от партии "Оппозиционный блок" Александра Вилкула и Дмитрия Колесникова отпустили на поруки народного депутата Дмитрия Шпенова
Соответствующее решение принял Октябрьский районный суд Днепра, подтвердили " Радио Свобода" 17 сентября в суде.
По информации судьи-спикера Сергея Мельниченко, "решение обосновано тем, что в судебном заседании прокурор не доказал, что менее мягкие меры не будут обеспечивать риски, которые прокурор считает доказанными".
Он добавил, что по Вилкулу и Колесникову открыты разные уголовные производства, но по одной статье - по части 2 статьи 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление служебным положением).
Оба подозреваемых присутствовали на заседании.
Решение суда пока не обнародовано в Едином реестре судебных решений.
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