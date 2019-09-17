17 сентября, 2019, 17:59

Заместитель государственного секретаря Дэвид Хейл заявил, что США и Беларусь восстанавливают обмен послами

Об этом Хейл заявил во время переговоров с президентом Беларуси Александром Лукашенко в Минске, повидоляе БЕЛТА.

"Я хотел бы передать привет от госсекретаря, который попросил меня приехать, чтобы присутствовать при важном историческом моменте наших двусторонних отношений. После нашей встречи мы сделаем объявление, что будем обмениваться послами после окончания такого количества лет без послов", - подчеркнул американский дипломат.

Дипломат добавил, что США это делают не с целью соревнования с какой-то другой страной, а лишь с целью того, чтобы потенциал двусторонних отношений был реализован в полной мере.

"А также потому, что для нас очень важен этот регион и мы очень внимательно относимся к угрозам безопасности. Также потому, что мы очень поддерживаем суверенитет и независимость Беларуси", - добавил Хейл.

Напомним, после политического конфликта в 2008 году количество американских дипломатов в Минске сократили, уровень главы посольства был снижен до уровня временного поверенного.