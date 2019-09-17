SkyUp будет летать из Львова и Запорожья в Тель-Авив
17 сентября, 2019, 15:54
Украинский лоукостер SkyUp Airlines запускает регулярные рейсы в Тель-Авив из Львова и Запорожья
Об этом сообщает пресс служба SkyUp.
Рейсы начнутся с 28 ноября 2019 года.
Билеты уже можно приобрести на сайте.
Летать будут по следующим направлениям:
- Львов - Тель-Авив
Стоимость: от 2402 грн *
Когда: в четверг и воскресенье
- Запорожье - Тель-Авив
Стоимость: от 2377 грн *
Когда: в четверг и воскресенье
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