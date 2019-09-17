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Espreso.tvОбществоSkyUp будет летать из Львова и Запорожья в Тель-Авив

SkyUp будет летать из Львова и Запорожья в Тель-Авив


фото: avianews
Украинский лоукостер SkyUp Airlines запускает регулярные рейсы в Тель-Авив из Львова и Запорожья

Об этом сообщает пресс служба SkyUp.

Рейсы начнутся с 28 ноября 2019 года.

Билеты уже можно приобрести на сайте.

Летать будут по следующим направлениям:

  • Львов - Тель-Авив
    Стоимость: от 2402 грн *
    Когда: в четверг и воскресенье
  • Запорожье - Тель-Авив
    Стоимость: от 2377 грн *
    Когда: в четверг и воскресенье
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