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Espreso.tvОбществоСеверокорейские браконьеры атаковали российских пограничников: трое россиян ранены

Северокорейские браконьеры атаковали российских пограничников: трое россиян ранены

Экипаж браконьерского судна с КНДР напал на корабль российских пограничников в водах Японского моря

В результате вооруженного нападения трое военнослужащих получили ранения различной степени тяжести, сообщает Медуза.

Более 20 членов экипажа северокорейского судна задержаны.

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