Северокорейские браконьеры атаковали российских пограничников: трое россиян ранены
17 сентября, 2019, 15:43
Экипаж браконьерского судна с КНДР напал на корабль российских пограничников в водах Японского моря
В результате вооруженного нападения трое военнослужащих получили ранения различной степени тяжести, сообщает Медуза.
Более 20 членов экипажа северокорейского судна задержаны.
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