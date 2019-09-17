РФ захватила около 500 частот украинских вещателей после оккупации Крыма и части Донбасса, - Нацсовет

17 сентября, 2019, 12:06

Член Нацсовета Валентин Коваль заявил, что одним из первых шагов, к которым прибегли оккупанты, стала перенастройка телевизионных и радиоприемников

Об этом член Национального совета Валентин Коваль сказал на ежегодном совещании Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, проходящем в Варшаве, передает пресс-служба регулятора.

Затрагивая тему обеспечения прав человека и основных свобод, Валентин Коваль акцентировал внимание на вопросе доступа к различным источникам и достоверной информации у жителей Донетчины, Луганщины и Крыма - территорий, которые сейчас не подконтрольны украинскому правительству. Он напомнил, что одним из первых шагов, к которым прибегли оккупанты, стала перенастройка телевизионных и радиоприемников.

"И на частоте местной компании начали вещать... нет не "Евроньюс", не "Би-би-си", не CNN. В эфире появился телеканал "Россия-24". За несколько дней все украинские телеканалы, которые вещали с высокой вышки в регионе, в Донецке, были заменены на каналы из Российской Федерации. Это происходило так же, как и два месяца до того - в феврале - марте 2014 года в Крыму ", - сказал он.

Компании, которые сейчас работают на временно оккупированных территориях, являются неподконтрольными Национальному совету Украины по вопросам телевидения и радиовещания, поэтому говорить о соблюдении ими журналистских стандартов и основных свобод невозможно.

"Мы можем лишь констатировать, что украинские граждане, проживающие в Крыму и на востоке Украины, лишены права на свободный доступ к информации и не могут знакомиться с позицией украинского государства и мнением своих сограждан в непрепарованом виде вот уже 5 лет", - подытожил Валентин Коваль.

В целом Российской Федерацией были захвачены и сейчас неправомерно используются 503 частотных присвоения. Мало того, речь идет о 503 передатчиках и сотнях антенн, которые были собственностью государственных и частных украинских вещателей. Также на востоке Украины были захвачены и перекоммутированы около 50 телевизионных и 20 радиопередающих станций, из которых вещание велось на территории Донецкой и Луганской областей.