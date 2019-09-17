Раде рекомендуют поддержать законопроект о бесплатной правовой помощи политзаключенным
17 сентября, 2019, 13:01
Комитет Верховной Рады по правам человека, деоккупации и временно оккупированных территорий рекомендовал принять в первом чтении законопроект о предоставлении бесплатной правовой помощи лицам, которые незаконно удерживаются на оккупированных территориях и в РФ
Соответствующее решение комитет принял 17 сентября, передает Громадское.
Законопроектом формируется механизм возмещения стоимости предоставления лицам, которых незаконно лишили личной свободы по политическим мотивам, бесплатной вторичной правовой помощи.
Также предусматривается предоставление адвокатам иностранных государств права предоставлять этим лицам бесплатную вторичную правовую помощь.
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