Раде рекомендуют поддержать законопроект о бесплатной правовой помощи политзаключенным

17 сентября, 2019, 13:01

Комитет Верховной Рады по правам человека, деоккупации и временно оккупированных территорий рекомендовал принять в первом чтении законопроект о предоставлении бесплатной правовой помощи лицам, которые незаконно удерживаются на оккупированных территориях и в РФ