"Изменение погоды в сторону ужесточения. Холодает, будем зябнуть", - прогноз Натальи Диденко
18 сентября, 2019, 07:26
Главным погодным "ньюсмейкером" 18 сентября в Украине является сильный ветер. Его западные и северо-западные порывы будут достигать 15-22 м/с.
Об этом сказала Наталья Диденко в эфире Еспресо.TV .
Температура - 10-16 градусов тепла, пройдут дожди.
Запад: облачная и влажная погода, +10...+16 градусов. В Карпатах 2-7 градусов тепла, на висогогорье мокрый снег.
Север: сильный ветер до 15-20 м/с.,
Восток: влага, облачная погода - +12...+17 порывистый ветер.
Центр: +14...+19, сильный ветер.
Юг: дожди, +20...+24.
В Киеве +12, дожди, берите зонтики.
20-22 сентября, везде, кроме юга - заморозки.
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