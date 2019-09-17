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Espreso.tvОбщество"Изменение погоды в сторону ужесточения. Холодает, будем зябнуть", - прогноз Натальи Диденко

"Изменение погоды в сторону ужесточения. Холодает, будем зябнуть", - прогноз Натальи Диденко


фото: facebook
Главным погодным "ньюсмейкером" 18 сентября в Украине является сильный ветер. Его западные и северо-западные порывы будут достигать 15-22 м/с.

Об этом сказала Наталья Диденко в эфире Еспресо.TV .

Температура - 10-16 градусов тепла, пройдут дожди.

Запад: облачная и влажная погода, +10...+16 градусов. В Карпатах 2-7 градусов тепла, на висогогорье мокрый снег.

Север: сильный ветер до 15-20 м/с.,

Восток: влага, облачная погода - +12...+17 порывистый ветер.

Центр: +14...+19, сильный ветер.

Юг: дожди, +20...+24.

В Киеве +12, дожди, берите зонтики.

20-22 сентября, везде, кроме юга - заморозки.

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