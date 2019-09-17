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Espreso.tvОбщество"В Украине идеальные условия, чтобы сделать аналог немецкого S-Bahn", - Кравцов

"В Украине идеальные условия, чтобы сделать аналог немецкого S-Bahn", - Кравцов


фото: nv.ua
Если сейчас не решить вопрос с качественным удобным железнодорожным сообщением пригорода с Киевом, то будут очень печальные последствия

Об этом в интервью НВ.Бизнес рассказал председатель правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов.

"Два года назад мы запустили челночную электричку. Но я не нашел ни одного руководителя ни рай-, ни гор-, ни обл- никакой другой администрации, которая хоть как-нибудь была бы готова с нами этот процесс реализовывать. Это небольшие деньги, но это большой плюс для транспорта. Они тратят огромные деньги на дороги и прочее. А рядом есть существующая железнодорожная инфраструктура", - говорит он.

По его словам, надо только найти вариант совместного финансирования пригородного сообщения:

"За предыдущие два года мне не удалось переломить ментальность: железная дорога всем виновата, а местные власти еще при этом поднимают налог на землю. Сейчас, я уверен, нам удастся сдвинуть этот вопрос с мертвой точки. Это очень правильная вещь", - пояснил Кравцов.

"В Украине есть идеальные условия, чтобы сделать аналог немецкого S-Bahn (железная дорога городской метрополии, пригородно-городской поезд в Германии, - ред.). В Киеве, Днепре, Запорожье, Харькове, Львове - уже есть потребность в этом. В таком проекте самое дорогое - это инфраструктура. Но она уже существует! Вопрос в подвижном составе и интеграции с городскими властями и городским транспортом", - добавил он.

  • Напомним, ранее сообщалось, что АО "Укрзализныця" совместно с КГГА и районными администрациями области отрабатывает проект качественного обновления пригородного сообщения Киевского узла вроде европейского S-Ban.


 

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