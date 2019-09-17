"Станция, это Брэд": Питт пообщался с астронавтом на МКС
Об этом сообщило Аэрокосмическое управление США (NASA) в Twitter.
"Станция, это Брэд, как слышно?" - начал свой разговор с Хейгом Питт.
НВ сообщает, что дальше актер, которому выпало сыграть астронавта, путешествующего по Солнечной системе, спрашивал у астронавта, как контролируют в космосе циклы сна и бодрствования, как на организме сказывается невесомость и как космонавтам удается сохранять ментальную стабильность, находясь вдали от любимых и близких .
Отмечается, что актер много шутил, например, заявил, что в его корабле было чище, чем на МКС: "Я вынужден вам сказать, наш корабль был немного чище. Вы знаете все предметы, которые есть на стенах позади вас?"
LIVE NOW: There's an incoming call ... from space! @AstroHague is talking to #AdAstra actor Brad Pitt about what it's like to live and work aboard the @Space_Station . Watch: https://t.co/yQzjEx1tr8- NASA (@NASA) 16 сентября 2019
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