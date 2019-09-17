"Станция, это Брэд": Питт пообщался с астронавтом на МКС

17 сентября, 2019, 10:34

Актер Брэд Питт, исполняющий главную роль астронавта в фильме "К звездам", пообщался с астронавтом Ником Хейгом, который находится на борту Международной космической станции

Об этом сообщило Аэрокосмическое управление США (NASA) в Twitter.

"Станция, это Брэд, как слышно?" - начал свой разговор с Хейгом Питт.

НВ сообщает, что дальше актер, которому выпало сыграть астронавта, путешествующего по Солнечной системе, спрашивал у астронавта, как контролируют в космосе циклы сна и бодрствования, как на организме сказывается невесомость и как космонавтам удается сохранять ментальную стабильность, находясь вдали от любимых и близких .

Отмечается, что актер много шутил, например, заявил, что в его корабле было чище, чем на МКС: "Я вынужден вам сказать, наш корабль был немного чище. Вы знаете все предметы, которые есть на стенах позади вас?"