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Espreso.tvОбщество"Станция, это Брэд": Питт пообщался с астронавтом на МКС

"Станция, это Брэд": Питт пообщался с астронавтом на МКС

Актер Брэд Питт, исполняющий главную роль астронавта в фильме "К звездам", пообщался с астронавтом Ником Хейгом, который находится на борту Международной космической станции

Об этом сообщило Аэрокосмическое управление США (NASA) в Twitter.

"Станция, это Брэд, как слышно?" - начал свой разговор с Хейгом Питт.

НВ сообщает, что дальше актер, которому выпало сыграть астронавта, путешествующего по Солнечной системе, спрашивал у астронавта, как контролируют в космосе циклы сна и бодрствования, как на организме сказывается невесомость и как космонавтам удается сохранять ментальную стабильность, находясь вдали от любимых и близких .

Отмечается, что актер много шутил, например, заявил, что в его корабле было чище, чем на МКС: "Я вынужден вам сказать, наш корабль был немного чище. Вы знаете все предметы, которые есть на стенах позади вас?"

 

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