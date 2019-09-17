 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбщество"Левый берег занимает Россия, правый - Европа": ФСБшник рассказывал Карпюку о планах разделить Украину

"Левый берег занимает Россия, правый - Европа": ФСБшник рассказывал Карпюку о планах разделить Украину


фото: bbc
Освобожденный политзаключенный Николай Карпюк рассказал о планах России в отношении Украины, которыми с ним делился генерал ФСБ

Об этом Карпюк заявил во время пресс конференции, передает Еспресо.TV

"После перевозки во Владикавказ со мной общались очень много офицеров ФСБ. Был среди них один генерал-лейтенант, Роман Григорьевич, который рассказывал мне все планы, которые они разработали. Он говорил, что реализуется план раскола Украины по Днепру. Они забирают левый берег себе, правый берег - отдают Европе, но не определились, что делать с Киевом", - отметил Карпюк.

По его словам, ФСБшники делился информацией о запуске сепаратистских тем в Бессарабии, Закарпатье и создание во Львове ЗУНР, рассчитывали, что после захвата Донбасса будет Одесса, Харьков, Запорожье и Днепропетровск.

"Последняя встреча с ним была 2 сентября 2014 года. Когда я спросил, по этим планам, то он ответил, что пора сделать перемирие, потому что много погибших, продолжаются минские переговоры. Тогда я понял, что они проиграли", - добавил освобожден пленник Кремля.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

17 сентября, 2019 вторник

больше новостей

17 сентября, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать