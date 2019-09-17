"Левый берег занимает Россия, правый - Европа": ФСБшник рассказывал Карпюку о планах разделить Украину
Об этом Карпюк заявил во время пресс конференции, передает Еспресо.TV
"После перевозки во Владикавказ со мной общались очень много офицеров ФСБ. Был среди них один генерал-лейтенант, Роман Григорьевич, который рассказывал мне все планы, которые они разработали. Он говорил, что реализуется план раскола Украины по Днепру. Они забирают левый берег себе, правый берег - отдают Европе, но не определились, что делать с Киевом", - отметил Карпюк.
По его словам, ФСБшники делился информацией о запуске сепаратистских тем в Бессарабии, Закарпатье и создание во Львове ЗУНР, рассчитывали, что после захвата Донбасса будет Одесса, Харьков, Запорожье и Днепропетровск.
"Последняя встреча с ним была 2 сентября 2014 года. Когда я спросил, по этим планам, то он ответил, что пора сделать перемирие, потому что много погибших, продолжаются минские переговоры. Тогда я понял, что они проиграли", - добавил освобожден пленник Кремля.
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