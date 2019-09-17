"Е-пенсия": Пенсионный фонд создал приложение для гаджетов

17 сентября, 2019, 19:00

Фонд запустил мобильное приложение - "Пенсионный фонд". Оно предоставляет доступ к сервисам ведомства

Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины.

Как сказано на сайте Фонда, этот проект запустили в рамках системы электронных услуг "Е-пенсия".

Что можно делать с помощью приложения?

Пользователи могут просматривать сведения из Реестра застрахованных лиц (анкетные данные, предоставленная работодателем информация о заработной плате, уплаченные в пользу лица страховые взносы, приобретенный страховой стаж и т.д.).

Также пенсионеры смогут проверить данные электронного пенсионного дела.

Кроме того, владельцы смогут просматривать состояние обращений в Пенсионный фонд и проводить подтверждение документов, сформированных в личном электронном кабинете.

Сейчас этот приложение доступно для владельцев Android-смартфонов (версии от 4.4 и выше). Впоследствии обещают запустить версию для iOS (для iOS 11 и выше).

