"Е-пенсия": Пенсионный фонд создал приложение для гаджетов
Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины.
Как сказано на сайте Фонда, этот проект запустили в рамках системы электронных услуг "Е-пенсия".
Что можно делать с помощью приложения?
Пользователи могут просматривать сведения из Реестра застрахованных лиц (анкетные данные, предоставленная работодателем информация о заработной плате, уплаченные в пользу лица страховые взносы, приобретенный страховой стаж и т.д.).
Также пенсионеры смогут проверить данные электронного пенсионного дела.
Кроме того, владельцы смогут просматривать состояние обращений в Пенсионный фонд и проводить подтверждение документов, сформированных в личном электронном кабинете.
Сейчас этот приложение доступно для владельцев Android-смартфонов (версии от 4.4 и выше). Впоследствии обещают запустить версию для iOS (для iOS 11 и выше).
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