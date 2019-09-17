Путин назвал Израиль "русскоязычным государством" (видео)
17 сентября, 2019, 17:09
Президент Российской Федерации Владимир Путин считает Израиль русскоязычным государством
Об этом он заявил на конгрессе всемирного израильского фонда "Керен ха-Йесод", сообщает российский Интерфакс.
Путин отметил, что народы России и Израиля связаны "семейными, родственными, дружескими узами".
"Это настоящая такая сетевая, общая семья. Я говорю без преувеличения. Почти два миллиона русскоязычных граждан Израиля в этой стране, мы считаем Израиль русскоязычным государством", - заявил Путин.
Путин на форуме «Керен ха-Йесод»: Мы считаем Израиль русскоязычным государством pic.twitter.com/fkp8IDhmz7- Дмитрий Смирнов (@ dimsmirnov175) 17 сентября 2019
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