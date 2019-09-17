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Espreso.tvМирПутин назвал Израиль "русскоязычным государством" (видео)

Путин назвал Израиль "русскоязычным государством" (видео)


фото: kremlin
Президент Российской Федерации Владимир Путин считает Израиль русскоязычным государством

Об этом он заявил на конгрессе всемирного израильского фонда "Керен ха-Йесод", сообщает российский Интерфакс.

Путин отметил, что народы России и Израиля связаны "семейными, родственными, дружескими узами".

"Это настоящая такая сетевая, общая семья. Я говорю без преувеличения. Почти два миллиона русскоязычных граждан Израиля в этой стране, мы считаем Израиль русскоязычным государством", - заявил Путин.

 

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