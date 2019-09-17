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Espreso.tvОбществоПрокуратура обжалует меру пресечения Вилкулу и Колесникову

Прокуратура обжалует меру пресечения Вилкулу и Колесникову

Прокуратурой Днепропетровской области оспаривается решение Октябрьского райсуда Днипра, которым для экс-главы Днепропетровской ОГА Александра Вилкула и экс-главы Агентства госимущества Дмитрия Колесникова избрана мера пресечения в виде личного поручительства

Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Ведомство оспаривает решение Октябрьского районного суда Днипра о личном поручительстве в отношении Вилкула и Колесникова.

"Прокуратура настаивает на избрании указанным лицам меры пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении пресс-службы.

  • 16 сентября бывшим народным депутатам VIII созыва от "Оппозиционного блока" Александра Вилкула и Дмитрию Колесникову объявили о подозрении.
  • 17 сентября экс-нардепов от "Оппоблока" Александра Вилкула и Дмитрия Колесникова суд отдал на поруки на время досудебного расследования.
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