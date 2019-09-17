Председателем Конституционного суда избрали Александра Тупицкого, - СМИ

17 сентября, 2019, 20:09

Судьи Конституционного суда на специальном заседании во вторник, 17 сентября, избрали председателем суда Александра Тупицкого

Об этом сообщает DT.UA со ссылкой на собственные источники.

Судьей КСУ его назначил президент Виктор Янукович в мае 2013 года. В марте 2018 года судьи избрали Тупицкого заместителем председателя суда.

Заместителем председателя КСУ избран также Сергей Головатый.

Срок полномочий Натальи Шапталы, которая стала председателем КСУ в мае, а также судей Михаила Гультая и Михаила Запорожца истекает 22 сентября. Они были назначены судьями КСУ в сентябре 2010 года по квоте Съезда судей Украины сроком на девять лет. Все трое голосовали за фактическое расширение президентских полномочий Януковича, поддержав отмену изменений, внесенных в Конституцию в 2004 году.

Следующий съезд судей, который изберет трех новых судей КСУ, должен состояться в сентябре этого года.