Председателем Конституционного суда избрали Александра Тупицкого, - СМИ
Об этом сообщает DT.UA со ссылкой на собственные источники.
Судьей КСУ его назначил президент Виктор Янукович в мае 2013 года. В марте 2018 года судьи избрали Тупицкого заместителем председателя суда.
Заместителем председателя КСУ избран также Сергей Головатый.
Срок полномочий Натальи Шапталы, которая стала председателем КСУ в мае, а также судей Михаила Гультая и Михаила Запорожца истекает 22 сентября. Они были назначены судьями КСУ в сентябре 2010 года по квоте Съезда судей Украины сроком на девять лет. Все трое голосовали за фактическое расширение президентских полномочий Януковича, поддержав отмену изменений, внесенных в Конституцию в 2004 году.
Следующий съезд судей, который изберет трех новых судей КСУ, должен состояться в сентябре этого года.
- Напомним, 14 мая судьи КСУ выразили недоверие председателю Конституционного суда Станиславу Шевчуку и проголосовали за его освобождение от должности судьи "за существенный дисциплинарный проступок, грубое или систематическое пренебрежение своими обязанностями или несоответствие занимаемой должности". Освобождение Шевчука поддержали 12 из 18 судей.
- Новой главой КСУ стала Наталья Шаптала, срок судейских полномочий которой истекает в сентябре 2019 года.
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