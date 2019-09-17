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Espreso.tvОбществоПомпео поздравил Пристайко с назначением

Помпео поздравил Пристайко с назначением

Госсекретарь США заявил главе МИД Украины о поддержке в реформировании страны

Об этом сообщается в заявлении представителя Госдепартамента.

"Госсекретарь Помпео поздравил министра иностранных дел Пристайко с его недавним назначением и подтвердил поддержку Украины в проведении важных антикоррупционных реформ, укреплении верховенства права и создании экономической среды для роста конкуренции и инвестиций", - говорится в сообщении.

США вновь подтвердили неизменную позицию относительно суверенитета Украины.

  • Напомним, что Курт Волкер заявил, что санкции против России, которые были введены из-за оккупации Крыма, останутся до возвращения полуострова Украине.
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