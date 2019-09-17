Помпео поздравил Пристайко с назначением

Об этом сообщается в заявлении представителя Госдепартамента.

"Госсекретарь Помпео поздравил министра иностранных дел Пристайко с его недавним назначением и подтвердил поддержку Украины в проведении важных антикоррупционных реформ, укреплении верховенства права и создании экономической среды для роста конкуренции и инвестиций", - говорится в сообщении.

США вновь подтвердили неизменную позицию относительно суверенитета Украины.