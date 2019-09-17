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Espreso.tvОбществоПартия "Европейская Солидарность" требует от властей немедленного расследования поджога дома Гонтаревой

Партия "Европейская Солидарность" требует от властей немедленного расследования поджога дома Гонтаревой

Партия «Европейская Солидарность» требует от власти прекратить кампанию террора, которая осуществляется в отношении бывшей главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой

Об этом говорится в заявлении партии.

Убеждены, что эта кампания является местью за государственную и реформаторскую позицию Гонтаревой во время пребывания на посту главы НБУ. Ее личная роль в вычистке "авгиевых конюшен" украинской банковской системы признана в мире и, в частности в МВФ, который назвал ее одним из лучших банкиров мира.

Поджог частного дома Гонтаревой - это не случайность, а результат регулярных публичных угроз. Не исключаем, что во власти есть представители, у которых есть мотивы мести Гонтарева. Обращаем также внимание, что поджог автомобиля детей политика остался без никакой реакции власти.

Показательное бездействие правоохранительных органов в отношении этих публичных угроз и действий наталкивает на мысль, что украинская правоохранительная система сознательно закрывает глаза на террор в отношении проукраинских сил. Это является угрозой не просто для украинской оппозиции, это является угрозой для демократии.

Затягивание расследования кампании террора Гонтаревой будет иметь разрушительные последствия для репутации Украины и ее инвестиционной привлекательности.

Партия "Европейская Солидарность" будет информировать международные структуры, правительства других стран и, в частности, Великобританию об угрозе жизни для Валерии Гонтаревой, а также о других антидемократических тенденциях, которые наблюдаются в Украине при новой власти.

Подчеркиваем, что именно сейчас в Украине работает миссия МВФ, которая очевидно, будет считать кампанию террора против оппозиции как явный признак ухудшения инвестиционного климата, что будет ухудшать условия сотрудничества с Украиной.

Мы призываем проукраинские силы объединиться для защиты политических прав и свобод граждан Украины и не допустить превращения Украины в авторитарную полицейскую страну.

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