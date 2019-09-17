Партия "Европейская Солидарность" требует от властей немедленного расследования поджога дома Гонтаревой
Об этом говорится в заявлении партии.
Убеждены, что эта кампания является местью за государственную и реформаторскую позицию Гонтаревой во время пребывания на посту главы НБУ. Ее личная роль в вычистке "авгиевых конюшен" украинской банковской системы признана в мире и, в частности в МВФ, который назвал ее одним из лучших банкиров мира.
Поджог частного дома Гонтаревой - это не случайность, а результат регулярных публичных угроз. Не исключаем, что во власти есть представители, у которых есть мотивы мести Гонтарева. Обращаем также внимание, что поджог автомобиля детей политика остался без никакой реакции власти.
Показательное бездействие правоохранительных органов в отношении этих публичных угроз и действий наталкивает на мысль, что украинская правоохранительная система сознательно закрывает глаза на террор в отношении проукраинских сил. Это является угрозой не просто для украинской оппозиции, это является угрозой для демократии.
Затягивание расследования кампании террора Гонтаревой будет иметь разрушительные последствия для репутации Украины и ее инвестиционной привлекательности.
Партия "Европейская Солидарность" будет информировать международные структуры, правительства других стран и, в частности, Великобританию об угрозе жизни для Валерии Гонтаревой, а также о других антидемократических тенденциях, которые наблюдаются в Украине при новой власти.
Подчеркиваем, что именно сейчас в Украине работает миссия МВФ, которая очевидно, будет считать кампанию террора против оппозиции как явный признак ухудшения инвестиционного климата, что будет ухудшать условия сотрудничества с Украиной.
Мы призываем проукраинские силы объединиться для защиты политических прав и свобод граждан Украины и не допустить превращения Украины в авторитарную полицейскую страну.
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