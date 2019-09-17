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Espreso.tvОбществоОтравление в столовой на Виннитчине: количество пострадавших возросло до 40

Отравление в столовой на Виннитчине: количество пострадавших возросло до 40

После еды в школьной столовой 40 человек госпитализировали с предварительным диагнозом острый гастроэнтероколит

Об этом сообщает пресс служба ГСЧС.

В Винницкой области 40 человек госпитализированы после употребления пищи в школьной столовой школы №2 в Козятине.

Среди госпитализированных - 35 детей.

Предварительный диагноз - острый гастроэнтероколит.

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